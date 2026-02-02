Artigiani in crescita tra digitale e green

Gli artigiani italiani stanno affrontando una fase di cambiamento. Sempre più aziende combinano tecniche tradizionali con strumenti digitali e pratiche green. Il settore si rinnova, cercando di adattarsi alle nuove richieste del mercato. Molti artigiani investono in tecnologia e sostenibilità, sperando di rafforzare la propria presenza e rimanere competitivi. La sfida è grande, ma la volontà di innovare è forte tra chi fa dell’artigianato il proprio mestiere.

TRADIZIONE e innovazione si intrecciano nel percorso che sta ridisegnando il volto dell’artigianato italiano. Le mani esperte della manifattura incontrano il digitale, mentre la sostenibilità diventa leva competitiva. Il risultato è una trasformazione profonda che, numeri alla mano, parla di crescita e resilienza. Secondo i dati di Confartigianato, negli ultimi 5 anni ben 25 settori artigiani orientati a green e digitale hanno registrato un aumento complessivo di oltre 20mila imprese, portando il totale a 672mila aziende. A guidare questa espansione è il cluster dell’abitare sostenibile con 9.583 imprese artigiane in più impegnate negli interventi di efficientamento energetico, edilizia green, servizi di cura del paesaggio e attività ad alta specializzazione nella pulizia e sanificazione degli ambienti.🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

