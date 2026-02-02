Arte un dipinto del museo Fattori ' prestato' alla mostra Realismi italiani in Olanda

Dal 14 febbraio al 7 giugno, il museo More di Gorssel in Olanda mostra un dipinto del museo Fattori. L’opera viene esposta nella mostra “Realismi italiani”, dedicata all’arte del primo Novecento e al movimento del realismo. Provenienti da collezioni pubbliche e private, le opere attirano l’attenzione di appassionati e critici.

Dal 14 febbraio al 7 giugno, il Museo More di Goel, in Olanda, ospiterà la mostra “Realismi italiani”, dedicata all’arte italiana del primo Novecento e al movimento del realismo, con opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Tra i quadri esposti ci sarà anche “Natura morta con bottiglia” di Oreste Ghiglia (attualmente al Museo Fattori), pittore livornese noto per le sue nature morte e per la capacità di coniugare precisione realistica e sensibilità luministica. Il quadro, dipinto probabilmente negli anni ’30, testimonia l’attenzione dell’artista per gli oggetti della vita quotidiana e il suo stile raffinato, che unisce tradizione e modernità.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Fattori Museo

Il Museo della Grafica di Pisa rende omaggio a Giovanni Fattori in occasione del bicentenario della sua nascita, con una mostra innovativa che unisce arte e moda.

La mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’, allestita presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, propone un percorso dedicato alla capacità espressiva degli artisti e alla valorizzazione del territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fattori Museo

Argomenti discussi: Il ritratto di Leone XIV di Rodolfo Papa; Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegata; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; L’angelo Giorgia Meloni di San Lorenzo in Lucina non danneggia nessuna opera d’arte: gli affreschi sono croste recenti.

L’angelo Giorgia Meloni di San Lorenzo in Lucina non danneggia nessuna opera d’arte: gli affreschi sono croste recentiL'angelo in questione si trova nella cappella che ospita il busto di Umberto II di Savoia, vegliato da due figure alate. Il caso solleva interrogativi sul restauro e sulla tutela del patrimonio ... artribune.com

I nottambuli, il dipinto di Edward Hopper che ci invita a riflettere sulla solitudine in cittàScopri I nottambuli di Edward Hopper, opera d'arte conservata presso l’Art Institute di Chicago che invita a fermarsi e osservare il silenzio, l’attesa, i vuoti. libreriamo.it

Paolo III ed i suoi nipoti Tiziano con questo dipinto ci svela l’arroganza del potere Storia ed analisi dell'opera d'arte - facebook.com facebook