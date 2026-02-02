Arriva la fiaccola olimpica e scoppia la protesta degli ambientalisti

La Brianza si prepara ad accogliere la fiaccola olimpica, ma la festa si tinge subito di tensione. Mercoledì 4 febbraio, mentre i tedofori arrivano a Monza, in piazza Trento e Trieste, un gruppo di ambientalisti si raduna in largo Mazzini per protestare. La manifestazione è organizzata dal centro sociale Foa Boccaccio e già promette di creare qualche disagio lungo il percorso.

"Spegnete la fiaccola dell'ipocrisia": chiedono le associazioni ambientaliste.

