Arriva in Rai un documentario sull' Orcolat

Questa sera in tv va in onda un nuovo documentario dedicato all’“Orcolat”. La Rai trasmette in prima serata il terremoto del 1976, parte della serie “Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese”. L’appuntamento è ogni martedì alle 21.

Da martedì 3 febbraio andranno in onda 18 puntate da 5 minuti l'una della serie “Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese”, ogni settimana alle 21.20 Il terremoto del 1976 in prima serata. La serie-documentario “Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese” andrà in onda ogni martedì alle ore 21.20, con replica ogni venerdì alle ore 20.40, con cadenza settimanale su Rai 3 Bis, canale 810 del digitale terrestre e sarà disponibile su RaiPlay. La serie, ideata e diretta da Massimo Garlatti-Costa, prodotta da Belka Media e Raja Films e sviluppata con il finanziamento del Fondo Audiovisivo Fvg, è composta da 18 puntate della durata di circa 5 minuti ciascuna, realizzate in occasione del 50° anniversario del sisma che sconvolse il Friuli.🔗 Leggi su Udinetoday.it

