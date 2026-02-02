Arrestato giovane nel Nisseno dopo il sequestro di oltre un chilo di hashish da parte dei carabinieri

Un giovane di 21 anni è finito in manette nel Nisseno dopo un blitz dei carabinieri. I militari hanno sequestrato più di un chilo di hashish e hanno arrestato il ragazzo in flagranza di reato per spaccio di droga. L’operazione è partita da un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona e si è conclusa con l’arresto immediato del giovane. Ora si attendono sviluppi sulle eventuali ramificazioni dell’attività illecita.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, in collaborazione con il Reparto Territoriale di Gela, hanno arrestato un 21enne del luogo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi nel centro abitato di Gela, dove i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di hashish. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato durante le indagini che si sono concentrate su un singolo dosaggio di droga rinvenuto inizialmente.

