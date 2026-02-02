Ariosto caduta inevitabile Troppo superiore Salerno

Nella partita tra Salerno e Ariosto, il divario si è visto tutto. Le padrone di casa hanno dominato fin dall’inizio e hanno vinto con un netto 38-16. Ariosto ha fatto fatica a contenere le attaccanti avversarie, mentre Salerno ha preso il comando fin dal primo minuto. La differenza di livello tra le due squadre è risultata troppo evidente.

Troppa la differenza tra Salerno e Ariosto, con le padrone di casa che si impongono con il punteggio di 38-16. La Jomi, formazione costruita per puntare con decisione alla conquista del tricolore e ben figurare in Europa, non ha lasciato neanche le briciole ad una Securfox costruita invece per lottare fino all'ultima giornata per evitare la retrocessione. Partita che rimane in equilibrio solamente per una manciata di minuti, con le padroni di casa che scappano immediatamente, scavando il solco decisivo, già nelle prime battute di gara, rendendo per la formazione ferrarese la partita decisamente in salita.

