Arienzo dove il carcere diventa futuro
Nel carcere di Arienzo sta nascendo un progetto di rieducazione che mira a cambiare davvero le cose. In questi mesi, i detenuti partecipano a programmi che vanno oltre le classiche regole di detenzione. Si lavorano competenze, si cerca di ridare loro una possibilità concreta di reinserimento. La speranza è che questa esperienza possa diventare un esempio anche in altre strutture.
Tempo di lettura: 3 minuti Nel carcere di Arienzo sta prendendo forma una delle esperienze più autentiche e significative di rieducazione penitenziaria del nostro territorio. Un istituto che, grazie alla visione e al lavoro di Annalaura de Fusco, è stato ripensato come un carcere modello, non più luogo di mera custodia, ma spazio concreto di ricostruzione della persona, di responsabilità e di speranza. Qui la rieducazione non è una formula astratta, ma un percorso reale e quotidiano, seguito passo dopo passo dall’area educativa e dall’ispettore di polizia penitenziaria Vincenzo Visconti, che ha fatto della vocazione all’altruismo, del senso dello Stato e della centralità della persona la propria missione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
