Arezzo un altro innesto dalla B Preso il terzino Di Chiara dal Catanzaro

Questa mattina l’Arezzo ha ufficializzato l’ingaggio di Gianluca Di Chiara dal Catanzaro. Il terzino sinistro, classe 1993, firma fino al 30 giugno, con la possibilità di rinnovo automatico in caso di promozione in serie B. L’operazione si è conclusa nell’ultimo giorno di mercato, chiudendo un acquisto importante per la squadra toscana, che cerca di rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione.

Il giocatore, classe 1993, ha firmato fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in B. Meli ceduto al Crotone, da definire la posizione di Dezi e Tito Accordo fino al 30 giugno di quest'anno e rinnovo automatico in caso di promozione in serie B. L'Arezzo ha messo a punto oggi, nell'ultimo giorno di calcio mercato, un'altra operazione in entrata che riguarda Gianluca Di Chiara (1993), terzino sinistro prelevato dal Catanzaro. Siciliano di nascita, ha una lunga carriera alle spalle con le maglie di Pavia, Latina, Lecce, Foggia, Perugia, Benevento, Reggina e Parma.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L’Arezzo annuncia l’ingaggio del trequartista Cortesi dal Carpi, rafforzando la propria rosa in vista della corsa alla promozione in serie B.

L'Arezzo ha annunciato l'ingaggio di Artur Ionita, centrocampista ex Serie A, proveniente dalla Triestina.

