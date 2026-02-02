Questa mattina a Arezzo, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione nell’abitazione dell’avvocato Piero Melani Graverini. I ladri hanno sequestrato la moglie dell’avvocato, minacciandola con una spranga di ferro. Dopo aver preso alcuni oggetti di valore, sono fuggiti lasciando l’auto in strada. Le forze dell’ordine stanno cercando i banditi, che sembrano provenire dall’Est Europa. La donna è stata soccorsa e non ha riportato gravi ferite. La polizia sta indagando per capire se si tratti

Rapina ad Arezzo nell’abitazione dell’avvocato Piero Melani Graverini, noto professionista che pochi giorni fa aveva rinunciato alla candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Sabato 31 gennaio, intorno alle ore 18.30, due o tre banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione del noto legale e hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga di ferro. Secondo la polizia, la donna stava per uscire quando ha notato movimenti sospetti e ha iniziato a urlare. Il fratello, che abita al piano superiore, è intervenuto: i ladri hanno cercato di bloccarlo, ma lui è riuscito a chiudersi in casa e a chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Arezzo, rapina in casa di noto avvocato: si cercano banditi dell’Est Europa

Nella nostra regione si è verificata una violenta rapina in una villa, attribuibile a un gruppo di banditi provenienti dall'Est Europa.

Arezzo, rapina in casa di un noto avvocato: la moglie minacciata con una spranga di ferro, poi l'arrivo della poliziaRapina in casa dell'avvocato Piero Melani Graverini, reduce dalla rinuncia alla candidatura a sindaco che gli aveva offerto il centrodestra. I malviventi sono entrati nell'abitazione e hanno minacciat ... corrierefiorentino.corriere.it

Rapina in casa di noto avvocato, moglie sequestrata e minacciata con una sprangaI rapinatori, con un accento dell'est Europa, hanno aperto la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore, e sono fuggiti verso la Valdichiana, abbandonando parte della refurtiva nel giardino ... adnkronos.com

