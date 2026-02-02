Arbitro chiede al compagno di sposarlo durante un match di Bundesliga lo stadio esulta e il video è virale

Durante una partita di Bundesliga al RheinEnergieStadion, Pascal Kaiser, arbitro della sezione dilettanti, ha chiesto al suo compagno di sposarlo. L’evento sorprendente ha fatto esplodere di gioia lo stadio, con tifosi e giocatori che hanno applaudito e gridato di entusiasmo. Il video della proposta è diventato virale sui social, lasciando tutti a bocca aperta.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.