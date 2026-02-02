Arbitro chiede al compagno di sposarlo durante un match di Bundesliga lo stadio esulta e il video è virale
Durante una partita di Bundesliga al RheinEnergieStadion, Pascal Kaiser, arbitro della sezione dilettanti, ha chiesto al suo compagno di sposarlo. L’evento sorprendente ha fatto esplodere di gioia lo stadio, con tifosi e giocatori che hanno applaudito e gridato di entusiasmo. Il video della proposta è diventato virale sui social, lasciando tutti a bocca aperta.
Il calcio tedesco è stato testimone di un evento che va ben oltre il risultato sportivo. Al RheinEnergieStadion, durante una sfida di Bundesliga (la serie A tedesca) dell’ FC Köln, un arbitro della sezione dilettanti, Pascal Kaiser ha trasformato il prato verde nel teatro della sua proposta di matrimonio. Davanti a migliaia di tifosi, Kaiser ha sfruttato la pausa del match per mostrare il suo lato più umano, inginocchiandosi davanti al compagno Moritz per chiedergli di diventare suo marito. Il momento, immortalato in un video diventato immediatamente virale, ha visto lo stadio esplodere in un applauso sincero e scrosciante. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondimenti su RheinEnergieStadion
“Sto con il mio compagno da 25 anni e abbiamo quattro figli. Finalmente si è deciso a chiedermi di sposarlo ma dato che è diventato molto ricco, vuole farmi firmare un accordo pre matrimoniale”: lo sfogo virale
Gueye perde la testa e schiaffeggia un compagno dopo un malinteso: l’arbitro lo butta fuori | Video
Ultime notizie su RheinEnergieStadion
Argomenti discussi: L’arbitro tedesco durante la partita del Colonia chiede al compagno di sposarlo a bordo campo; Pascal Kaiser, l’arbitro tedesco chiede a Moritz di sposarlo in campo: dal coming out alla proposta - FOTO e VIDEO; Succede anche questo: l'arbitro della partita chiede al capitano della Sociedad di unirsi al club inglese; I giochi gratis PlayStation Plus di settembre disponibili da oggi.
L’arbitro chiede al compagno di sposarlo in campo: il sì davanti a migliaia di tifosi (VIDEO)Durante una partita dell’FC Köln, il calcio tedesco ha vissuto un momento destinato a ... msn.com
Pascal Kaiser, l’arbitro tedesco chiede a Moritz di sposarlo in campo: dal coming out alla proposta – FOTO e VIDEODurante una partita dell’FC Köln, l’arbitro Pascal Kaiser chiede al compagno Moritz di sposarlo davanti allo stadio gremito. Arriva il sostegno dell’FC Köln. gay.it
(VIDEO) AIA Crotone chiede scusa all’arbitro Capogreco dopo l’aggressione in campo Incontro in via Manzoni con istituzioni e sportivi: solidarietà al direttore di gara e messaggio forte contro la violenza nel calcio dilettantistico… Leggi l’articol - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.