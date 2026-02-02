Aprilia e Bezzecchi avanti insieme | rinnovo pluriennale per il romagnolo con la scuderia di Noale

Aprilia rinnova il contratto a Marco Bezzecchi. La scuderia di Noale ha annunciato un accordo a lungo termine con il pilota romagnolo, mantenendo così il loro pilota di punta anche per le stagioni a venire. Bezzecchi resta nel team, che punta a crescere e a competere ai vertici del campionato.

Aprilia Racing ha messo il primo sigillo sullo schieramento del futuro, blindando Marco Bezzecchi con un rinnovo pluriennale che dà continuità al progetto in MotoGP. Il legame tra il pilota riminese e la Casa di Noale, nato appena dodici mesi fa, si consolida così dopo una stagione 2025 che ha superato ogni aspettativa. La conferma arriva nel segno della continuità e della fiducia reciproca, ma anche con un pizzico di romanticismo: non a caso l’annuncio è stato costruito come una vera e propria promessa di matrimonio. Una scelta simbolica, che racconta bene il clima che si respira all’interno del box Aprilia e il rapporto speciale creatosi con Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la vittoria a Valencia, Marco Bezzecchi ha ufficialmente legato il suo futuro all’Aprilia.

Queste le parole di Marco Bezzecchi: Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente di costruire un progetto a lungo termine

