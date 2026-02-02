Appello alla Mattel dopo la Barbie autistica | Vuole sensibilizzare davvero? Sostenga dei progetti per l’inclusione

Dopo la polemica sulla Barbie autistica, un appello pubblico chiede a Mattel di fare di più. Non si tratta solo di un giocattolo, ma di un gesto che dovrebbe portare a progetti concreti per l’inclusione. Molti critici sottolineano che l’azienda ha scelto una strada sbagliata, evidenziando solo alcuni aspetti dell’autismo senza approfondire il tema. La domanda ora è: vuole davvero contribuire a sensibilizzare o si ferma a un’operazione di marketing? La discussione resta aperta e la richiesta si fa sempre più forte.

Un appello indirizzato alla Mattel a seguito della decisione aziendale di creare e vendere, tra i vari prodotti, anche la Barbie autistica, che è stata considerata “una scelta inopportuna, confusa, che enfatizza solo pochi aspetti di una miriade di caratteristiche e peculiarità delle singole persone con autismo”. Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con Fabrizia Rondelli, autrice dell’appello oltre che presidentessa dell’Ortica di Milano, associazione che lavora con persone autistiche che ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro nel 2022 ed è tra i fondatori della Fondazione Oltre il Blu che ospita presso Cascina Croce Piaggi in Val di Nizza (Pavia) il laboratorio della Banda dell’Ortica con un progetto inclusivo per adulti autistici in vista del Dopo di noi che intende favorire l’autonomia abitativa e lavorativa di adulti con disturbo dello spettro autistico e con altre disabilità attraverso periodi di vacanza, soggiorni temporanei, fino a una permanenza stabile in un contesto comunitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mattel introduce la prima bambola Barbie autistica, un modello pensato per promuovere l’inclusione e rappresentare con rispetto le diversità.

Mattel introduce la prima Barbie autistica, realizzata in collaborazione con ASAN, per promuovere inclusività e rappresentanza.

