Apollosa i Truocioli dei bambini accendono il Carnevale

Questa mattina ad Apollosa è iniziato il Carnevale organizzato dall’Associazione Amici di Monte Mauro e altre associazioni locali. La festa è stata aperta con i “Truocioli” dei bambini, che hanno acceso la giornata. La manifestazione, patrocinata dal Comune, prosegue tra musica, maschere e tante attività per grandi e piccoli.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso il via il Carnevale Apollosano organizzato dall' Associazione Amici di Monte Mauro e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Apollosa. Il primo appuntamento prevedeva l'undicesima edizione dei "Truocioli". Una manifestazione dedicata ai bambini. Numerosa la partecipazione dei più piccoli che, insieme ai loro genitori, fin dal primo pomeriggio di domenica hanno riempito e colorato Piazza Saponaro. Dopo la presentazione ufficiale e una deliziosa merenda offerta a tutti i bambini è partita una simpatica e colorata sfilata con i piccoli truocioli.

