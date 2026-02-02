Antonio Conte vince la Panchina d' Oro per la stagione 2024 2025

Antonio Conte porta a casa la Panchina d'Oro 2025. Dopo aver guidato il Napoli allo scudetto, il tecnico torna a ricevere un riconoscimento importante. La vittoria arriva dopo una stagione intensa e piena di soddisfazioni, confermando il suo ruolo tra i migliori allenatori del calcio italiano.

Il tecnico del Napoli si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento dopo aver conquistato lo scudetto alla guida degli azzurri Dopo aver conquistato lo scudetto alla guida del Napoli, Antonio Conte si è aggiudicato la Panchina d'Oro 2025. Il premio, giunto alla sua 34esima edizione, è stato consegnato quest'oggi presso il Centro tecnico federale di Coverciano. L'allenatore azzurro ha ricevuto 20 sui 47 voti dati. Alle sue spalle Gian Piero Gasperini, con 6 preferenze, e Cesc Fabregas con 4. "È un premio molto prestigioso e averlo conquistato sulla panchina del Napoli, vincendo il campionato, sicuramente dà molto prestigio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Antonio Conte

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Antonio Conte torna a vincere un premio importante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Antonio Conte

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34a edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; In Champions League Antonio Conte proprio non ce la fa; Champions League, i precedenti di Antonio Conte: non è mai andato oltre i quarti; La Juve travolge il Napoli (3 a 0) e Spalletti vince la sfida con Conte, pareggio tra Roma e Milan, Inter capolista con 5 punti di vantaggio.

