Antimafia | Pd convegno sui 50 anni della relazione La Torre-Terranova con Schlein

Domani a Roma si tiene un convegno organizzato dal Pd sulla relazione tra La Torre e Terranova, che compie 50 anni. L’evento si svolge alle 15 alla Camera dei Deputati. La vicepresidente del partito, Schlein, parteciperà all’iniziativa, che vuole ricordare e approfondire quel legame storico nel campo dell’antimafia. La discussione si concentra sulle campagne di allora e su quanto ancora si possa fare oggi.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Il Gruppo del Partito democratico della Camera dei deputati promuove, domani, martedì 3 febbraio alle 15.30 presso la sala Berlinguer, il convegno dal titolo "1976-2026: 50 anni dalla relazione che ha cambiato l'antimafia". Lo rende noto il Pd. "L'iniziativa intende celebrare e rilanciare l'eredità politica e civile della relazione di minoranza presentata in Commissione Antimafia da Pio La Torre e Cesare Terranova: un documento che, per la prima volta, ebbe il coraggio di esplicitare il legame organico tra potere politico, sistema economico e criminalità organizzata, intuendo con straordinario anticipo la scalata dei corleonesi ai vertici di Cosa Nostra", spiega il Pd.

