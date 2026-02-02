Lunedì sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Zelig 30, l’edizione speciale dello show che ha fatto ridere intere generazioni. Vanessa Incontrada e Bisio raccontano gli ospiti che saliranno sul palco, tra sketch, risate e qualche sorpresa. La trasmissione chiude questa lunga avventura, lasciando il pubblico con il sorriso.

Lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ultimo, atteso appuntamento con Zelig 30, l’edizione celebrativa dello storico show comico che ha segnato intere generazioni di telespettatori. Alla conduzione, ancora una volta, la collaudata e amatissima coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, affiancata dalla storica firma autoriale di Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, che hanno costruito un finale che è un vero e proprio omaggio alla comicità italiana prestata alla tv. Zelig 30, le anticipazioni del 2 febbraio. Il gran finale si annuncia ricco di presenze simboliche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Bisio del 2 febbraio

Approfondimenti su Zelig 30

Il 12 gennaio, Zelig 30 torna in scena con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, celebrando trent’anni di successo.

Lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna Zelig 30, lo storico show comico che celebra trenta anni di satira e personaggi iconici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zelig 30

Argomenti discussi: Zelig 30, anticipazioni terza puntata: ospiti Teresa Mannino, Katia e Valeria; Zelig 30, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e comici in scaletta; Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti del 26 gennaio di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio; Zelig 30 ospiti: Teresa Mannino, Katia e Valeria e... Chi sono le special guest star e il cast della terza puntata - Anticipazioni.

Tutte le anticipazioni su ospiti, ritorni leggendari e scaletta dell'imperdibile, ultima puntata evento dello showLa lista dei comici ospiti e degli attesissimi ritorni: l'ultima puntata di Zelig 30 è davvero un evento. Tutte le anticipazioni di stasera. style.corriere.it

Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti del 26 gennaio di Vanessa Incontrada e Claudio BisioVanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la nuova puntata di Zelig 30: gli ospiti e le anticipazioni del 26 gennaio su Canale5 ... dilei.it

#TVTalk: Lino Guanciale, Marco D’Amore e Giulia Salemi tra gli ospiti Focus sulle liti tra vicini di casa e sul trentennale di Zelig con Federico Basso. Ecco le anticipazioni del 31 gennaio 2026 facebook

Zelig 30 ospiti: Teresa Mannino, Katia e Valeria e... Chi sono le special guest star e il cast della terza puntata - Anticipazioni ift.tt/i6jecoY x.com