Askatasuna celebra la manifestazione di sabato a Torino, definendola un successo oltre ogni previsione. L’associazione basca si è detta soddisfatta e ha alzato la voce, sottolineando che l’evento ha avuto un riscontro positivo, anche se molti cercano ancora di paragonarlo agli anni di Piombo.

Askatasuna esulta a seguito della manifestazione di sabato a Torino e sostiene che il corteo è stato “un successo al di là di tutte le aspettative. Lo sappiamo noi e lo sa, soprattutto, il governo”. Fonti ufficiali parlano di 15mila partecipanti al corteo, il centro sociale arriva fino a 50mila e sostiene che lo sgombero di dicembre“ è diventato occasione per ricostruire legami, riconoscersi, ritrovarsi. Questo è un fatto politico enorme”. Costruiscono la narrazione secondo la quale loro sono legittimi, che è un costrutto comodo da sfruttare con la politica istituzionale quello del corteo pacifico e contrapposto al governo, riconosciuto anche dalla politica perché parlamentari si trovavano lì in mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Anni di Piombo? Paragoni inutili". Askatasuna alza la voce e cerca legittimità

Approfondimenti su Anni Piombo

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si distingue per il suo stile comunicativo pacato e misurato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anni Piombo

Argomenti discussi: La violenza che tradisce la democrazia; Torino tra ferite e connivenze: dalle lotte operaie alle Br ai No Tav. Il caos nel silenzio della borghesia; Il Falsario non è Marty Supreme ma ha lo stesso tipo di energia.

Il consigliere comunale di #Rovigo Marco Venuto richiama gli anni di piombo e difende le forze dell’ordine: “Condanna unanime o si tradisce la memoria del Paese” - facebook.com facebook

Dopo 48 anni, onoriamo la memoria di Franco, Francesco e Stefano, giovani militanti del MSI, vittime innocenti dell’odio politico che ha caratterizzato gli anni di piombo. Una ferita aperta nella memoria, un monito per riflettere e respingere ogni forma di violenz x.com