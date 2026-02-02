Anna Tatangelo rinvia il tour | Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia piccolina

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare il suo tour. La cantante spiega sui social di aver bisogno di dedicare più tempo alla sua bambina, Beatrice, nata da poche settimane. La maternità le ha dato tanta gioia e ha portato a questa scelta, che ha sorpreso i fan. Ora, Tatangelo preferisce concentrarsi sulla famiglia.

Anna Tatangelo fa un annuncio sui social, la cantante ha deciso di rinviare il suo tour. Da poche settimane Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, la nascita della piccola Beatrice ha portato una gioia immensa nella sua vita e l’ha spinta a prendere un’importante decisione. Anna Tatangelo con la figlia Beatrice (Foto Ig @annatatangeloofficial) Sui social la cantante ha fatto sapere ai suoi affezionati fan che le date del suo tour subiranno delle variazioni, queste le sue parole: “Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangels ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Anna Tatangelo decide di fermarsi un po’.

