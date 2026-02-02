Anna Tatangelo rinvia concerti a Milano | Non è una decisione facile ma sento che è quella giusta

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare i concerti a Milano del suo tour 'Tatangeles'. La cantante ha spiegato sui social che, nonostante le difficoltà, ha preso questa scelta perché sente che è quella giusta. I fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivederla dal vivo.

"Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta": Anna Tatangelo ha annunciato così sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. "Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza", ha scritto la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice. Alla base della sua decisione c'è proprio la maternità: "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica", ha continuato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La cantante Anna Tatangelo ha deciso di rinviare i suoi concerti previsti per la prossima primavera.

