Angela Turtoro diventa presidente del Soroptimist di Catanzaro. Prende il comando dell’associazione femminile per i prossimi due anni, con l’obiettivo di continuare a sostenere le donne e promuovere i loro diritti. La sua nomina segna un nuovo passo per il club, che vuole rafforzare il proprio impegno in città.

Angela Turtoro è ufficialmente la nuova presidente del Soroptimist Club di Catanzaro, in carica per il prossimo biennio. Il passaggio ufficiale delle consegne si è svolto il 22 gennaio, nella serata dedicata alla tradizionale cerimonia al Country Club Le Querce, dove ha avuto luogo il passaggio di testimone tra la presidente uscente Stefania Muzzi e la neoeletta Turtoro. L’evento ha segnato non solo un momento di rinnovo istituzionale, ma anche un momento di riflessione sulle conquiste raggiunte e sulle prospettive future del sodalizio, che da anni si impegna a promuovere l’empowerment femminile attraverso azioni concrete e progetti di impatto sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angela Turtoro assume la presidenza del Soroptimist di Catanzaro, portando avanti l’impegno per l’empowerment femminile.

Approfondimenti su Angela Turtoro

Roberto Petri è stato eletto presidente di Assoporti, l’associazione che rappresenta i porti italiani.