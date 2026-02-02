Andrea Sannino al Troisi con Semplicemente Andrè

Il New Teatro Troisi di Napoli si prepara ad accogliere Andrea Sannino con il suo nuovo spettacolo “Semplicemente Andrè”. L’artista sarà in scena dal 4 al 22 febbraio, con concerti serali e domenicali, portando sul palco la sua musica diretta e autentica. La parola d’ordine sarà ascoltare e vivere un’esperienza semplice e coinvolgente.

Il New Teatro Troisi di via Leopardi si prepara ad accogliere, da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio (feriali ore 21, domenica ore 18) Andrea Sannino con "Semplicemente Andrè", un concerto-recital che porta impresso il segno diretto dell'artista. Alla direzione musicale Mauro Spenillo, alle coreografie Teresa Sannino, per una produzione firmata Claudio Malfi che unisce rigore scenico e intimità emotiva. Lo spettacolo prende forma da un'immagine primaria, quasi archetipica: la casa dell'infanzia, appena venticinque metri quadri, ma carichi di presenze, voci e sogni. «Non potendo portare ogni spettatore nel luogo dove sono nato - racconta l'artista - ho scelto l'opposto: portare quella casa sul palcoscenico, trasformandolo in un salotto familiare, caldo, autentico».

