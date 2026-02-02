Andrea Sannino al Troisi con Semplicemente Andrè

2 feb 2026

Il New Teatro Troisi di Napoli si prepara ad accogliere Andrea Sannino con il suo nuovo spettacolo “Semplicemente Andrè”. L’artista sarà in scena dal 4 al 22 febbraio, con concerti serali e domenicali, portando sul palco la sua musica diretta e autentica. La parola d’ordine sarà ascoltare e vivere un’esperienza semplice e coinvolgente.

Il New Teatro Troisi di via Leopardi si prepara ad accogliere, da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio (feriali ore 21, domenica ore 18) Andrea Sannino con “Semplicemente Andrè”, un concerto-recital che porta impresso il segno diretto dell’artista. Alla direzione musicale Mauro Spenillo, alle coreografie Teresa Sannino, per una produzione firmata Claudio Malfi che unisce rigore scenico e intimità emotiva. Lo spettacolo prende forma da un’immagine primaria, quasi archetipica: la casa dell’infanzia, appena venticinque metri quadri, ma carichi di presenze, voci e sogni. «Non potendo portare ogni spettatore nel luogo dove sono nato - racconta l’artista - ho scelto l’opposto: portare quella casa sul palcoscenico, trasformandolo in un salotto familiare, caldo, autentico».🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

