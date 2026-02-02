Andrea Franzoso si è spostato a Nola e Cicciano per incontrare studenti e cittadini. Ha parlato di bullismo, di cittadinanza e di valori della Costituzione, cercando di coinvolgere i giovani e gli appassionati di libri. L’obiettivo è sensibilizzare e stimolare un confronto sui temi più attuali tra i ragazzi.

Andrea Franzoso a Nola per parlare di bullismo, cittadinanza e nuovi valori della Costituzione con studenti e appassionati di lettura. Libri che cambiano le persone, incontri che cambiano le comunità. L’associazione culturale Scenart presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano in sinergia con il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi, si fa ancora una volta strumento vivo di cultura, dialogo e responsabilità sociale, ospitando uno degli autori più letti e amati della narrativa per ragazzi in Italia. Domani, martedì 3 febbraio, arriva a Nola Andrea Franzoso, autore del celebre “ Ero un bullo”, testo di riferimento per migliaia di studenti e insegnanti, diventato negli anni uno strumento concreto di riflessione su bullismo, riscatto sociale e possibilità di cambiamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Andrea Franzoso a Nola e Cicciano: libri, scuole e giovani contro bullismo e indifferenza

31/1/26.Porto Viro. Il dirigente M.Beltrame ha organizzato per il 7/2 un incontro rivolto ai ragazzi di 3ªmedia dei plessi S.Domenico Savio e Pio XII sul bullismo e cyberbullismo con la presenza dello scrittore cavarzerano Andrea Franzoso

