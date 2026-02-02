Andrea Franzoso a Nola e Cicciano | libri scuole e giovani contro bullismo e indifferenza

Andrea Franzoso si è spostato a Nola e Cicciano per incontrare studenti e cittadini. Ha parlato di bullismo, di cittadinanza e di valori della Costituzione, cercando di coinvolgere i giovani e gli appassionati di libri. L’obiettivo è sensibilizzare e stimolare un confronto sui temi più attuali tra i ragazzi.

Andrea Franzoso a Nola per parlare di bullismo, cittadinanza e nuovi valori della Costituzione con studenti e appassionati di lettura. Libri che cambiano le persone, incontri che cambiano le comunità. L’associazione culturale  Scenart  presieduta dalla giornalista  Autilia   Napolitano  in sinergia con il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi, si fa ancora una volta strumento vivo di cultura, dialogo e responsabilità sociale, ospitando uno degli autori più letti e amati della narrativa per ragazzi in Italia. Domani,  martedì 3 febbraio,  arriva a Nola  Andrea   Franzoso, autore del celebre “ Ero un bullo”, testo di riferimento per migliaia di studenti e insegnanti, diventato negli anni uno strumento concreto di riflessione su bullismo, riscatto sociale e possibilità di cambiamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

