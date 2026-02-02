Ancora instabilità sul Catania ma temperature in rialzo grazie allo Scirocco
Questa settimana a Catania si aspetta ancora tempo instabile. La pioggia continua e le nuvole restano in agguato, ma le temperature salgono grazie allo Scirocco che soffia forte sulla regione. Le previsioni indicano che il maltempo non lascerà facilmente la zona, portando frequenti acquazzoni durante i prossimi giorni.
Giovedì, dopo le ultime piogge di inizio giornata, seguiranno ampie schiarite. In serata però un altro impulso instabile raggiungerà la Sicilia Una serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge. Martedì, tuttavia, sarà ancora una giornata abbastanza soleggiata, seppur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. “I venti di Scirocco - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - si intensificheranno, determinando un temporaneo rialzo delle temperature, con massime che a Palermo toccheranno i 21 °C, complici i venti di caduta dai rilievi retrostanti; a Messina si raggiungeranno i 17 °C, a Catania i 19 °C e ad Agrigento i 17 °C.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
