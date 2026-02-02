Le figurine olimpiche di Panini Modena tornano alla ribalta. Dopo anni di silenzio, il mercato delle collezioni di figurine sportive si riaccende, attirando di nuovo i collezionisti e i più giovani. La passione per le Olimpiadi non si ferma, e questa volta c’è chi spera di ripetere il successo delle prime collezioni degli anni Settanta, quando le immagini delle medaglie e degli atleti facevano sognare intere generazioni di bambini.

C’erano una volta le collezioni di figurine olimpiche firmate Panini Modena. Un fenomeno, che ha interessato la prima metà degli anni Settanta, quando con la penetrazione sempre più profonda della tv, e le prime dirette massicce delle gare olimpiche, sempre più bambini si innamorarono dei Giochi a cinque cerchi. Nacquero raccolte memorabili, come "München 72" e "Montreal 76", per quanto riguarda i Giochi estivi, e "Innsbruck 76", che rimane a ora l'unico vero album Panini dedicato a un'Olimpiade invernale. Altri anni, altra epoca, quando la questione dei diritti d'immagine non mordeva forte come ora, e già dalla fine degli anni Sessanta la casa di Modena, leader mondiale delle figurine, aveva dedicato ampio spazio alle Olimpiadi di Mexico 68, nell'album "Campioni dello Sport", una delle più belle collezioni uscite da viale Emilio Po, seguita dalla storica "Olympia", del 1972. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche per le figurine è tempo di Giochi

SPACCHETTO E ATTACCO LE FIGURINE DEI CALCIATORI 2025-26 SUL MIO ALBUM! - ATTACCHIAMOLE INSIEME #3

Le figurine per i 140 del Carlino sono disponibili anche al MuseoLe figurine speciali realizzate per festeggiare i 140 anni del Resto del Carlino ora ’entrano’ al Museo in centro, un unicum nel panorama nazionale, simbolo della memoria collettiva. Sono cinque le ... ilrestodelcarlino.it

Scambia Figurine Lingotto Torino: date e programmaLa caccia alla figurina mancante torna protagonista al Lingotto. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00, il Centro Commerciale Lingotto ospita la terza edizione di ScambiaFig ... mentelocale.it

