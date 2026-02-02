Anche lo smoking di Bad Bunny indossato ai Grammy ha fatto la storia

La superstar portoricana Bad Bunny ha nuovamente fatto parlare di sé ai Grammy. Prima di vincere il premio come miglior album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, ha già lasciato il segno indossando uno smoking che ha fatto il giro del mondo. Sul red carpet, il cantante ha sfoggiato un look elegante e sorprendente, confermando il suo stile unico. È stato il primo artista in lingua spagnola a portare a casa quel premio, ma anche l’attenzione di tutti si è concentrata sul suo outfit, che ha fatto discutere e ammirare.

Prima che Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny vincesse il Grammy per l'album dell'anno — diventando il primo album prevalentemente in lingua spagnola a riuscirci — la superstar portoricana aveva già fatto la storia sul red carpet dell'evento. 68th GRAMMY Awards - Arrivals. Bad Bunny in un abito Schiaparelli custom ai Grammy del 2026 Amy SussmanGetty Images 68th GRAMMY Awards - Arrivals. Dettaglio della schiena del corsetto Amy SussmanGetty Images Bad Bunny's tux was based on a look from Schiaparelli's 2023 couture collection. Vogue Runway All'inizio della serata, Benito ha indossato uno smoking in velluto nero firmato Schiaparelli, il primo look di haute couture maschile su misura della maison. Ai Grammy Awards 2026 artisti contro Trump e ICE, Bad Bunny: "Non siamo animali ma esseri umani" Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l'ICE. Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e attacca l'Ice: "Andate via" Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell'anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata.

