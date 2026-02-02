anche i corpi maschili partoriscono

Nella puntata finale di Generazione si parla di uomini trans che diventano padri. Questi uomini, noti come seahorse dad, portano avanti una gravidanza e partoriscono i figli. Un fenomeno che sta facendo discutere, ma che dimostra come i ruoli tradizionali stanno cambiando.

Nella settima e ultima puntata di Generazione parliamo di seahorse dad, gli uomini trans che concepiscono e partoriscono i loro figli Da lunedì 2 febbraio è disponibile una nuova puntata di Generazione, il podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. Per due motivi principali – l’aumento dell’infertilità e l’evoluzione delle famiglie – per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. E che stanno trasformando una delle istituzioni sociali fondamentali, la famiglia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it

Nell'ultima puntata di Generazione, si è parlato di uomini trans che diventano padri partorendo i propri figli.

