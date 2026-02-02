Anagni 11ª Festa Carnevale di Tufano 2026

A Tufano si prepara l’11ª Festa di Carnevale organizzata dall’Associazione Tufano Insieme. La manifestazione si svolgerà tra maschere, musica e tanti colori, con l’obiettivo di riunire la comunità e divertirsi tutti insieme. Sono in arrivo giorni pieni di eventi e allegria per grandi e piccini.

L'Associazione Tufano Insieme presenta l'11ª edizione del Carnevale di Tufano, tra maschere, colori, musica e tanta voglia di stare insieme. Il festival si articola in tre giornate chiave: domenica 8, domenica 15 e martedì grasso 17 febbraio 2026. Dalle sfilate dei carri allegorici ai mercatini dell'artigianato hobbistica, ogni momento è pensato per celebrare la tradizione del Carnevale nel cuore della Ciociaria. Oltre alla parata dei carri, i visitatori potranno godere dell'apertura degli stand gastronomici e di spettacoli unici come "The Greatest Bubble Show". La musica sarà protagonista con la Carnival Disco Music Selection a cura di Raf DJ, garantendo divertimento fino a sera.

