Ambrosino sull' arrivederci al Napoli | Non è stato semplice prendere questa decisione

Giuseppe Ambrosino ha annunciato su Instagram di aver lasciato il Napoli per andare al Modena in prestito. L’attaccante ha spiegato che non è stata una scelta facile, ma ha deciso di cogliere questa opportunità per crescere e giocare con più continuità. Per lui, lasciare il Napoli è stato un passo importante, anche se difficile da prendere.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l'arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo in attacco oltre ad Alisson Santos. Il club azzurro - riferisce Gianluca Di Marzio - è alle firme con l'attaccante classe 2008 del Boca Juniors, Milton Pereyra.

