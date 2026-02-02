Altre sei settimane d’inverno | la previsione della marmotta Phil nel Groundhog Day Da dove nasce la tradizione e quanto è affidabile

La marmotta Phil ha previsto altre sei settimane di inverno. Come ogni 2 febbraio, a Punxsutawney, questa tradizione fa parlare di sé. La celebre marmotta ha visto il suo riflesso e ha annunciato che l’inverno continuerà ancora per un po’. La previsione di Phil è diventata un appuntamento fisso, anche se molti mettono in dubbio quanto sia affidabile questo rituale. In ogni caso, ora si aspetta di vedere se le temperature rimarranno fredde più a lungo.

Ci saranno altre sei settimane di inverno. La previsione è arrivata, come ogni 2 febbraio, da Punxsutawney Phil, la celebre marmotta che, secondo la tradizione, determina quanto durerà ancora l’inverno e quando comincerà la primavera. Ad attendere il verdetto, arrivato da Gobbler’s Knob, in Pennsylvania, c’era una folla di centinaia di persone. Oggi, come ogni 2 febbraio, negli Stati Uniti si celebra il Groundhog Day, il Giorno della Marmotta. «Ogni anno è un momento magico. La gente viene da ogni parte del mondo, e tutti vogliono vedere Phil uscire dalla tana», racconta alla Cbs uno dei membri del Groundhog Club, vestito con il frac e il tradizionale cappello a cilindro.🔗 Leggi su Open.online

Oggi negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta e quella più conosciuta, Phil, ha fatto il suo pronostico.

Il 2 febbraio, negli Stati Uniti e in Canada, si ripete ogni anno il rito della Marmotta.

