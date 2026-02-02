Altamura BA auto guidata da anziano in contromano su statale camionista lo ferma e lo avverte | Girati poi blocca traffico - VIDEO

Paura questa mattina sulla statale 96 ad Altamura. Un anziano stava guidando contromano, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. Un camionista si accorge subito del pericolo, si ferma e gli urla di girarsi. Poi decide di bloccare il traffico, evitando così uno scontro frontale. Le immagini del video mostrano tutta la scena, con il traffico che si ferma e l’intervento deciso del camionista. Per fortuna, nessuno si è fatto male.

Paura sulla statale 96 ad Altamura: un anziano guida contromano, ma un camionista interviene, blocca il traffico e evita un possibile scontro frontale. Tragedia scampata ad Altamura, in provincia di Bari. Un'auto, guidata da un anziano, ha circolato contromano per chilometri sulla statale 96,.

