Oggi, 2 febbraio 2026, il secondo giorno del mese si apre con un’energia diversa rispetto ai giorni passati. È meno contemplativo e più spinto verso l’azione. Le persone si sentono più motivate a muoversi, a fare qualcosa di concreto. La giornata si presenta come un’opportunità per mettere in moto progetti e idee che da tempo aspettavano di essere realizzati.

Il secondo giorno di febbraio porta un’energia diversa: meno contemplativa, più orientata al movimento. È un lunedì che non ha la frenesia tipica dei rientri, perché l’inverno impone ancora un ritmo più lento. La luce continua a crescere, ma resta morbida, come se il cielo stesse ancora decidendo quale stagione vuole essere. Oggi è un buon giorno per mettere a fuoco una priorità, non tutte. Oggi è il “Giorno della Luce”. Per i nostri nonni, questo era il vero confine: si smontava il presepe e si portavano le candele in chiesa per farle benedire. Il simbolo è la Candela Bianca: un piccolo segno di speranza da tenere in cucina o sul davanzale per ricordare che le ore di buio stanno finalmente diminuendo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Almanacco Lunedì 2 Febbraio 2026

Oggi, 2 febbraio, è il 33º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano.

Buongiorno e Buon Lunedì 2 Febbraio 2026: Buona Festa della Candelora a tutti!

