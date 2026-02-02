All’ospedale Mauriziano, i medici e il personale hanno curato e protetto i pazienti in un momento difficile. Questo fa pensare a quanto siano ingiusti i tagli alle strutture sanitarie e le disparità che si creano tra chi può permettersi cure di qualità e chi no. La salute, infatti, è un diritto garantito dalla Costituzione, e si capisce bene quanto sia importante quando ci si trova a doverla recuperare.

La salute è un diritto fondamentale dell’individuo garantito dall’art 32 della Costituzione. Ti accorgi quanto sia essenziale e importante nel momento in cui la salute non ce l’hai e devi ricorrere alle cure per ritrovarla. Ho subito nelle scorse settimane un’operazione lunga e complessa presso il reparto guidato dal professor Alessandro Ferrero presso l’ Ospedale Mauriziano di Torino. Un reparto di altissima eccellenza, uno dei migliori in Italia e credo in Europa. Un’organizzazione direi quasi perfetta, che si occupa del malatoa nella sua interezza, oltre la specificità della disciplina a cui è dedicato il reparto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - All’ospedale Mauriziano mi hanno assistito e protetto. Per questo trovo più ingiusti tagli e disparità

Approfondimenti su Mauriziano Hospitali

Il Partito Democratico di Piacenza sostiene la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Isabella Conti, riguardo ai tagli alle autonomie scolastiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ospedale Mauriziano - Pediatria e Neonatologia - Progetto Siblings

Ultime notizie su Mauriziano Hospitali

Argomenti discussi: All’ospedale Mauriziano mi hanno assistito e protetto. Per questo trovo più ingiusti tagli e disparità; Liti e incendi all’ex Osi-Ghia: cosa sta succedendo nell’area abbandonata di via Montefeltro; Pelle, sole, capelli e fake news: il dermatologo spiega cosa fare (e cosa evitare); Oltre cento agenti feriti, panchine sradicate e vetri infranti: i danni dopo il corteo per Askatasuna | Foto e video.

Salute della donna. Il 17 aprile all’Ospedale Mauriziano di Torino visite gratuite per la 4^ edizione dell'(H)Open Week OndaL'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) e l’ospedale Mauriziano di Torino, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile, offriranno visite ... quotidianosanita.it

L’ospedale Mauriziano di Torino vince il primo Premio Alleati con il cittadino. All’ospedale Regina Margherita il secondo PremioIl progetto del Mauriziano valorizza la figura dell'infermiere all'insegna della comunicazione e dell'informazione per accompagnare il paziente dalla dimissione dopo il ricovero ospedaliero fino alla ... quotidianosanita.it

Torino riceve un premio di livello mondiale - Il Sant'Anna e il Mauriziano entrano nell'élite internazionale. Ecco il riconoscimento - facebook.com facebook