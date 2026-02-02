Un’ondata di maltempo sta colpendo il Nordest. Nevica intensamente in molte zone, e Venezia si prepara a un possibile picco di acqua alta. Le previsioni indicano freddo forte e pioggia, con il rischio di allagamenti in città. Comuni e cittadini sono già in allerta, mentre le squadre di emergenza monitorano la situazione.

Un’ondata di maltempo e gelo sta per investire il Nordest italiano, con nevicate diffuse e allarme acqua alta a Venezia. Le previsioni indicano che martedì 3 e mercoledì 4 febbraio saranno i giorni più critici della settimana, dopo un breve periodo di condizioni più miti. La perturbazione atlantica che si sta muovendo verso l’Italia ha già innescato un rapido abbassamento delle temperature, specialmente nei bassi strati della Val Padana, favorendo il passaggio delle precipitazioni da pioggia a neve anche a quote relativamente basse. Le zone più colpite saranno Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono rovesci sparsi e piogge di intensità media, con accumuli nevosi che potranno raggiungere i 15 centimetri sulle Dolomiti oltre i 600-800 metri di altitudine, e fino a 30 centimetri nelle Prealpi al di sopra dei 1000-1200 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta neve a Nordest e allarme acqua alta a Venezia, maltempo e freddo in arrivo. Le previsioni pe

Approfondimenti su Venezia Allerta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Venezia Allerta

Argomenti discussi: Allerta meteo in 5 regioni, temporali e neve a bassa quota sull'Italia: ecco dove, le previsioni; Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioni; La Svizzera lancia una nuova allerta neve, più caute le previsioni di 3bMeteo per Como; Maltempo, neve in pianura: è allerta gialla in Veneto e Friuli. Stato di attenzione per rischio idrogeologico a Vicenza e nel Veneziano....

Allerta neve a Nordest e allarme acqua alta a Venezia, maltempo e freddo in arrivo. Le previsioni per martedì e mercoledìIl maltempo e il freddo tornano a stringere la loro presa sulle regioni del Nordest: neve e pioggia in arrivo nelle giornate ... msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve domani 3 febbraio 2026: le regioni a rischioDomani, 3 febbraio, allerta meteo gialla su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna per piogge e neve a bassa quota ... fanpage.it

Allerta #Meteo #Piemonte, domani scuole chiuse per #neve a Mondovì - facebook.com facebook

Allerta gialla per neve e valanghe nel Piemonte meridionale. Tempo in peggioramento dal pomeriggio con fase più intensa dalla notte con precipitazioni diffuse localmente forti sul settore meridionale. Quota neve fino ai 100-300 m sulle pianure dal Torinese a x.com