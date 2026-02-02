Allerta gialla in provincia di Sondrio | da stanotte attesa la neve anche a bassa quota

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per la provincia di Sondrio. Da stanotte è previsto l’arrivo di neve anche a quote basse, che potrebbe creare disagi sulla strada e nelle abitazioni. L’allerta è valida fino alle 14 di domani, martedì 3 febbraio 2026. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine si preparano a intervenire in caso di necessità.

Nuova allerta gialla della Protezione civile per l'arrivo di nevicate anche a bassa quota. "Per la restante parte della giornata di oggi 0202 si prevedono le prime deboli precipitazioni sparse sul Pavese, che saranno in estensione nel pomeriggio ed in serata alla pianura e fascia prealpina e alle Alpi centro occidentali, con quota dello zero termico in graduale abbassamento nella giornata, in serata a 600 metri sui settori più sudoccidentali della regione. Limite della neve attorno a 400-600 metri sui settori occidentali, 500-800 metri sui settori centrorientali e nelle valli; possibile pioggia mista a neve alle quote inferiori ma senza significativi accumuli al suolo.

