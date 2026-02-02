Allegri sul rinnovo di Maignan | Contento lui voleva rimanere al Milan Ma non l’ho convinto io

Massimiliano Allegri ha detto che è contento per il rinnovo di Maignan, anche se ammette che il portiere voleva restare al Milan già da tempo. L’allenatore rossonero ha spiegato che non è stato lui a convincerlo, ma il giocatore stesso ha deciso di prolungare il suo contratto con il club. La notizia arriva alla vigilia di Bologna-Milan, una partita importante per la squadra di via Aldo Rossi.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato - in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello - di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45. Per l'occasione, però, ad Allegri è stato anche chiesto un parere sul rinnovo del contratto di Mike Maignan. Il portiere rossonero, classe 1995, ha infatti siglato due giorni fa il nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi: contratto fino al 30 giugno 2031 con stipendio di 7 milioni di euro, bonus inclusi, netti a stagione. "Sono molto contento. Il Milan si è assicurato per i prossimi anni uno dei migliori tre portieri d'Europa e lui è molto contento.

Massimiliano Allegri ha recentemente espresso apprezzamento per il dirigente Stefano Torriani e ha commentato le prospettive future del Milan, in particolare in relazione al rinnovo di Maignan.

