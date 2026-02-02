Domani il Milan scende in campo contro il Bologna e Allegri si presenta in conferenza stampa con poche parole. Il tecnico rossonero conferma che Maignan è tra i tre portieri più forti d’Europa e si dice felice che il francese rimanga in rossonero. Riguardo a Mateta, Allegri evita di commentare, sottolineando che non parla di chi non è tesserato. Sulla questione rinnovo di Maignan, l’allenatore chiarisce che non è merito suo, ma della società.

Quel meno 8 dall'Inter, per quanto provvisorio, inizia a essere un numero pesante con cui fare i conti. L'ordine di scuderia a Milanello è evitare di soffermarsi sulla classifica, ma è complicato eliminarla dalla testa perché le giornate passano e l'Inter viaggia a pieno regime. Poi, certo, un aiuto lo può dare il consueto mantra di Allegri che parla sempre e soltanto di zona Champions. Allegri "costretto" a presentarsi in conferenza di vigilia proprio nell'ultimo giorno di mercato e col caso Mateta aperto. Argomento che Max liquida così: "Io, come ho sempre fatto, parlo solo di chi è tesserato col Milan, anche per una forma di rispetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Maignan tra i tre top d'Europa, felice che resti. Mateta? Non parlo di chi non è tesserato"

Domani sera il Milan affronta il Bologna in una sfida importante.

