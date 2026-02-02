Il Milan si prepara alla prossima sfida con il morale misto. Allegri sottolinea che il lavoro fatto finora resta, ma avverte che bisogna ancora conquistare il miglior posizionamento in classifica. Il tecnico rossonero si dice soddisfatto del rinnovo di Maignan e sorride per il ritorno di Gimenez, che potrebbe rientrare a breve. La squadra lavora con la testa già rivolta alle prossime partite, consapevole che la strada per i primi quattro posti è ancora lunga.

"Felice del rinnovo di Maignan, Mateta? Gimenez è vicino al rientro" MILANO - "Abbiamo fatto buone cose ma non sufficienti per l'obiettivo finale che è quello dei primi 4 posti, quello che è stato fatto come lavoro in questi mesi rimane e non deve essere buttato, quello che verrà va conquistato". Massimiliano Allegri resta focalizzato sulla corsa Champions, alla vigilia della sfida del Dall'Ara contro il Bologna. "Saelemaekers non ci sarà perchè l'adduttore gli dà ancora fastidio, Pulisic ha questa borsite ma se starà meglio verrà, Leao stiamo cercando di gestirlo ma è a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Lavoro fatto rimane ma quel che verrà va ancora conquistato"

Approfondimenti su Milan Allenamento

Oggi, Le Monde ha pubblicato un approfondimento su Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e la sua possibile alleanza con un’erede dei Borbone.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Allenamento

Argomenti discussi: Milan, Allegri: Saelemaekers dal 1?? Oggi decido. Il dolore di Leão è minimo, ma…; Yildiz, chi è il talento della Juve in gol a Frosinone: ecco il turco che si è tagliato i capelli per volere di Allegri; Pasotto: Allegri ha modificato l'area ristorante riservata alla squadra: da questa stagione c'è una...; Allegri vuole un difensore, il Milan prova ad accontentarlo nell\'ultima settimana di mercato.

Allegri Lavoro fatto rimane ma quel che verrà va ancora conquistatoMILANO (ITALPRESS) – Abbiamo fatto buone cose ma non sufficienti per l’obiettivo finale che è quello dei primi 4 posti, quello che ... iltempo.it

Allegri: L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna ... msn.com

#Allegri: "Mi do merito per il cambio del Milan Le stagioni sono diverse, non dobbiamo buttare il lavoro fatto negli scorsi mesi. Quanto fatto rimane, il futuro va conquistato. Ci vuole calma e ci vuole equilibrio, domani cerchiamo di fare un altro passettino, p x.com

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Allegri alla squadra, oggi riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Saranno tre i giorni di lavoro prima di un nuovo giorno di riposo, fissato per venerdì. In questa settimana sarà quindi possibile prendersela - facebook.com facebook