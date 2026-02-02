alle presidenziali in portogallo il centrodestra non sa con chi stare

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il centrodestra si trova in confusione. Il primo ministro non ha preso posizione al ballottaggio e alcuni membri del suo partito continuano a sostenere i Socialisti. Questa scelta cerca di evitare che vinca l’estrema destra, ma lascia molte incognite sulla strategia futura.

Al ballottaggio il primo ministro non si è schierato e un pezzo del suo partito sostiene i Socialisti, pur di non far vincere l'estrema destra Al ballottaggio dell’8 febbraio per le elezioni presidenziali in Portogallo vari dirigenti ed esponenti autorevoli del Partito Social Democratico (PSD, centrodestra) stanno appoggiando il candidato dei Socialisti, António José Seguro. È una cosa più unica che rara: il Partito Social Democratico e i Socialisti sono acerrimi rivali e per decenni si sono scontrati in un sistema bipolare. La ragione è l’altro candidato: André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega! che ebbe un ottimo risultato alle elezioni dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Sono state aperte questa mattina alle 8 le urne per le elezioni presidenziali in Portogallo, che si concluderanno alle 20, orario locale.

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali.

