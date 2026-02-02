Un caso di virus Nipah è stato confermato in un ospedale di Barasat, nel Bengala Occidentale. Le autorità sanitarie locali hanno confermato l’infezione e hanno avvisato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ora si tratta di un episodio isolato, ma la situazione preoccupa.

Un caso isolato di infezione da virus Nipah è stato confermato in un ospedale privato della città di Barasat, nello Stato indiano del Bengala Occidentale, secondo quanto rilevato dalle autorità sanitarie locali e comunicato all’Organizzazione Mondiale della Sanità. I due casi riguardano operatori sanitari che hanno sviluppato sintomi gravi, tra cui difficoltà respiratorie e problemi neurologici, e sono stati confermati in laboratorio il 26 gennaio. Nonostante la gravità dei sintomi, in particolare per uno dei due pazienti che ha richiesto l’assistenza di un ventilatore polmonare, le condizioni dell’altro sono in miglioramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme sanitario in Kerala: scoperto un caso isolato di virus Nipah con sintomi respiratori gravi

Approfondimenti su Kerala Virus

Il virus Nipah sta attirando l’attenzione sanitaria a causa dei sintomi che possono richiedere la quarantena, simile a quanto avvenuto durante il COVID-19.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kerala Virus

Argomenti discussi: In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. Cosa si rischia in Italia?; Virus Nipah in India. Oms: E' letale: come si trasmette e cura; Virus Nipah in India, autorità garantiscono il contenimento tempestivo ma alcuni aeroporti sono in allerta; Virus Nipah, scoppia un focolaio in India: un centinaio in quarantena. Letalità al 70%. Contagio da pipistrelli e maiali.

Case di Comunità nel salernitano, l’allarme della CISL FP: “Senza assunzioni e stabilizzazioni si indebolisce il sistema sanitario” #aslsalerno #casedicomunità #cislfpsalerno #mancanzapersonale facebook

Allarme al cimitero di #Foggia, segnalazione su resti e bare accatastate: “Rischio sanitario” x.com