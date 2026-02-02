Venerdì pomeriggio, durante una seduta sportiva nella palestra della scuola media Anna Frank di Lugagnano di Sona, sei studenti si sono sentiti male dopo aver bevuto acqua dal rubinetto. I ragazzi hanno iniziato a lamentare malessere, e subito sono scattati controlli. Le analisi hanno escluso la presenza di contaminanti, ma l’allarme sanitario resta alto tra genitori e insegnanti.

Venerdì pomeriggio, in occasione di una seduta sportiva nella palestra della scuola media Anna Frank di Lugagnano di Sona, sei studenti hanno segnalato un improvviso malessere dopo aver bevuto acqua dal rubinetto. I sintomi, che includevano nausea, vertigini e debolezza, hanno subito sollevato preoccupazione tra alunni, genitori e personale scolastico. L’episodio ha portato all’immediata chiusura temporanea della zona interessata e al prelievo di campioni d’acqua da parte delle autorità competenti. Le analisi condotte dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulss 9, in collaborazione con Arpav e Acque Veronesi, sono state completate nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme sanitario a scuola: studenti avvertono malessere dopo consumo acqua, test escludono contaminanti

