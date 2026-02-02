Alla Pinault Collection un’ampia rassegna dedicata a Lorna Simpson

Alla Pinault Collection, a Palazzo Grassi, apre una grande mostra dedicata a Lorna Simpson. Per la prima volta in Europa, si può vedere un’ampia selezione di opere che coprono più di dieci anni di lavoro dell’artista. La mostra mette in mostra il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie attraverso la pittura.

La mostra personale di Lorna Simpson a Palazzo Grassi offre, per la prima volta in Europa, un’ampia rassegna dedicata a oltre un decennio della sua pratica pittorica. Realizzata in partnership con il Metropolitan Museum of Art di New York, dove nella primavera del 2025 è stata presentata una versione dal titolo Source Notes a cura di Loren Rosati, la mostra a Venezia rinnova il percorso espositivo riunendo circa cinquanta opere – dipinti, collage, sculture, installazioni e un film – provenienti da collezioni private, istituzioni internazionali e dallo studio dell’artista e opere inedite create specificatamente per la mostra a Punta della Dogana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

