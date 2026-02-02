Alla Pinault Collection apre Algebra la personale dell’artista brasiliano Paulo Nazareth

La Pinault Collection apre le porte alla mostra personale di Paulo Nazareth, intitolata

La Pinault Collection presenta Algebra, una grande mostra personale dell’artista brasiliano Paulo Nazareth visitabile al piano superiore di Punta della Dogana dal 29 marzo al 22 novembre. Il progetto espositivo nasce a partire dell’ampia presenza delle opere di Nazareth nella Pinault Collection e include un nucleo di opere inedite, riunendo oltre vent’anni di pratica artistica e trasformando lo spazio espositivo dell’ex dogana. La mostra a cura di Fernanda Brenner, curatrice indipendente, trae il suo titolo, Algebra, dall’arabo al-jabr, il rimettere insieme le ossa rotte, evocando l’essenza dell’algebra come arte del risolvere gli incogniti e ricomporre ciò che è stato fratturato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Pinault Collection

Alla Pinault Collection, a Palazzo Grassi, apre una grande mostra dedicata a Lorna Simpson.

Paulo Henrique Inter rappresenta una soluzione economica per la fascia destra dell’Inter.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pinault Collection

Il 2026 della Pinault Collection a Venezia: quattro mostre per quattro continentiUn progetto espositivo eterogeno ma unitario, che mette in relazione poetiche diverse e geografie distanti – Stati Uniti, Brasile, Kenya, India – per interrogare le forme del racconto visivo ... exibart.com

The countdown has begun The SS2026 collection is coming soon Stay tuned! Il conto alla rovescia è iniziato La collezione SS2026 sta per arrivare Stay tuned! Stylist–Art Director: @tommasovaiani Photographer: @riccardo__carraro Assistant Photog - facebook.com facebook