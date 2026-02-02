Alla Pinault Collection apre Algebra la personale dell’artista brasiliano Paulo Nazareth
La Pinault Collection presenta Algebra, una grande mostra personale dell’artista brasiliano Paulo Nazareth visitabile al piano superiore di Punta della Dogana dal 29 marzo al 22 novembre. Il progetto espositivo nasce a partire dell’ampia presenza delle opere di Nazareth nella Pinault Collection e include un nucleo di opere inedite, riunendo oltre vent’anni di pratica artistica e trasformando lo spazio espositivo dell’ex dogana. La mostra a cura di Fernanda Brenner, curatrice indipendente, trae il suo titolo, Algebra, dall’arabo al-jabr, il rimettere insieme le ossa rotte, evocando l’essenza dell’algebra come arte del risolvere gli incogniti e ricomporre ciò che è stato fratturato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
