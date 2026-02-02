Alla OmniArt il live painting di Laura Zampieri in arte Sonneblom

Alla OmniArt di Latina, Laura Zampieri, in arte Sonneblom, ha portato il suo live painting dedicato al femminile e alla natura. L’artista ha dipinto davanti agli occhi del pubblico, creando un’opera che celebra la forza e la delicatezza delle donne e la bellezza del mondo naturale. La serata ha attirato appassionati e curiosi, tutti interessati a scoprire il processo creativo di Sonneblom.

Alla OmniArt Open Gallery di Latina, l'arte nomade di Sonneblom in un live painting dedicato al femminile e alla natura. Sonneblom si esibirà in una sessione di pittura dal vivo di circa cinquanta minuti, offrendo al pubblico una traduzione visiva del tema portante della serata. Al centro della performance vi è l'esplorazione della dimensione femminile atavica e sacrale, indissolubilmente legata ai ritmi e alle forme della natura. L'artista nasce nel 1996 a Velletri. Fin dall'infanzia trova nel disegno il proprio linguaggio spontaneo, un mezzo per tradurre le emozioni con immediatezza e sincerità.

