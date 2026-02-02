Alisson Santos terminate le visite mediche a Villa Stuart

Dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, Alisson Santos aspetta solo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Napoli. Il club sta definendo gli ultimi dettagli e presto il trasferimento sarà ufficiale.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Sono terminate le visite mediche di Alisson Santos presso Villa Stuart in Roma. Si attende ora solamente l'ufficialità del suo passaggio al Napoli, dopo la firma del contratto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La prima giornata di Alisson Santos con il Napoli si è aperta questa mattina a Roma.

Stamattina Alisson Santos è arrivato a Roma e si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart.

ALISSON SANTOS CON I TIFOSI DEL NAPOLI | Guardate cosa fa dopo le VISITE MEDICHE

Calciomercato Napoli, visite terminate per Alisson Santos: attesa per l'ufficialitàIl primo giorno d'azzurro per Alisson Santos. Il 23enne brasiliano è sbarcato a Roma poco prima delle 9 di questa mattina per dirigersi a ... msn.com

Napoli, terminate le visite mediche di Alisson Santos: adesso la firma e l'ufficialitàIn casa Napoli si avvicina l'ufficialità di Alisson Santos, esterno d'attacco brasiliano classe 2002 che gli azzurri hanno prelevato nelle ultime ore di mercato dallo Sporting Club di Lisbona con la f ... msn.com

Inizia l’avventura del nuovo acquisto del Napoli Alisson Santos ha raggiunto Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito #AlissonSantos #sscnapoli facebook

Napoli, Alisson #Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma x.com