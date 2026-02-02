Alisson Santos ha concluso le visite mediche a Villa Stuart. Ora manca solo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Napoli. Nei prossimi giorni, sarà tutto confermato.

Si sono concluse da poco le visite mediche a Villa Stuart per Alisson Santos ed a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio al Napoli. L’attaccante brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni. Più precisamente il Napoli pagherà 3,5 milioni di euro per il prestito e, qualora decidesse di riscattarlo, dovrà sborsare altri 16,5 milioni arrivando ai 20 milioni richiesti. Secondo il quotidiano sportivo portoghese O Jogo il piano di Allison però era diverso “Il piano di Alisson era quello di restare allo Sporting, ma la presenza di Luis Guilherme e Faye in rosa, e il probabile maggiore utilizzo di entrambi, ha spinto l’esterno a non esitare quando si è presentata l’opportunità di approdare in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos non voleva lasciare lo Sporting (O Jogo)

