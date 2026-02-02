Alisson Santos sta per firmare con il Napoli. L’esterno brasiliano è già in viaggio verso la città e l’ufficialità dell’accordo è ormai questione di ore. I tifosi azzurri attendono con ansia di vedere il nuovo volto in rosa.

Manca ormai solo l’ufficialità per il nuovo acquisto del Napoli Alisson Santos. L’esterno brasiliano ha svolto le visite mediche questa mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma. Al termine è partito direzione Napoli per firmare il contratto e mettersi a disposizione del tecnico partenopeo Antonio Conte. Con la maglia dei portoghesi dello Sporting CP Alisson Santos ha disputato finora in stagione 31 partite tra campionato, Champions League, Coppa di Portogallo e Allianz Cup (di cui soltanto 5 da titolare). Il giocatore ha anche segnato tre reti e fornito altrettanti assist. Napoli, chiuso l’affare Alisson Santos. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos in viaggio verso Napoli, attesi a breve firma ed uffcialità

Il portiere brasiliano Alisson Santos si avvicina sempre di più al Napoli.

Il Napoli sta lavorando per rinforzare l'attacco e sta portando avanti contatti concreti per due esterni offensivi.

