Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il giovane esterno offensivo brasiliano, nato nel 2002, si trasferisce a Napoli per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Ora il giocatore si prepara a mettersi in gioco in una nuova sfida in Serie A.

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2002, che arriva dallo Sporting CP per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. L’operazione è stata definita nelle ultime ore e rappresenta il secondo innesto offensivo del mercato azzurro, con l’obiettivo di aumentare soluzioni e profondità sulle corsie. L’annuncio e il comunicato del club. A sancire la chiusura dell’affare è stato, come di consueto, il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha salutato il nuovo acquisto sui social con un messaggio secco e diretto: «Benvenuto Alisson!». 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Alisson Santos è del Napoli: ufficiale l’arrivo dallo Sporting

Alisson Santos • Welcome to Napoli 2026 Skills, Goals & Assists | Highlights

