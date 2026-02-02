Alisson Santos chi è attaccante dello Sporting vicino al Napoli
Il Napoli sta facendo passi concreti per ingaggiare Alisson Santos, l’attaccante brasiliano attualmente allo Sporting Lisbona. La trattativa è in fase avanzata, e nei prossimi giorni si aspetta la fumata bianca. Santos potrebbe presto indossare la maglia azzurra, portando in squadra la sua velocità e il suo stile di gioco energico.
(Adnkronos) – Il Napoli è vicino ad acquistare Alisson Santos, esterno brasiliano che arriva dallo Sporting Lisbona. L'attaccante, che ha già affrontato la squadra partenopea in Champions League, arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20, andando a sostituire numericamente David Neres, ai box per infortunio, e regalando un'opzione. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP
Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.
Napoli vicino ad Alisson Santos: definita la formula con lo Sporting
Il Napoli sta per chiudere l’affare con lo Sporting per Alisson Santos.
Alisson Santos fino a due anni fa giocava in Serie C brasiliana, lo Sporting Lisbona l’ha preso come una scommessaAlisson Santos sta svolgendo le visite mediche per diventare un nuovo calciatore del Napoli. La sua è una storia di riscatto ... ilnapolista.it
Alisson Santos, il brasiliano che surfa la vita: ambidestro, in campo è un destabilizzatoreAlisson Santos, dalla C alla Champions, festeggia i gol surfando la vita, chi è il nuovo brasiliano del Napoli (A Bola) ... ilnapolista.it
Inizia l’avventura del nuovo acquisto del Napoli Alisson Santos ha raggiunto Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito #AlissonSantos #sscnapoli - facebook.com facebook
Napoli, Alisson #Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma x.com
