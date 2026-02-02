Alisson Santos chi è attaccante dello Sporting vicino al Napoli

Il Napoli sta facendo passi concreti per ingaggiare Alisson Santos, l’attaccante brasiliano attualmente allo Sporting Lisbona. La trattativa è in fase avanzata, e nei prossimi giorni si aspetta la fumata bianca. Santos potrebbe presto indossare la maglia azzurra, portando in squadra la sua velocità e il suo stile di gioco energico.

(Adnkronos) – Il Napoli è vicino ad acquistare Alisson Santos, esterno brasiliano che arriva dallo Sporting Lisbona. L'attaccante, che ha già affrontato la squadra partenopea in Champions League, arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20, andando a sostituire numericamente David Neres, ai box per infortunio, e regalando un'opzione. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Alisson Santos

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.

Il Napoli sta per chiudere l’affare con lo Sporting per Alisson Santos.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Il Napoli prende Alisson, un po' Neres e un po' Leao: le cifre dell'accordo; Chi è Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli di Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana.

Alisson Santos fino a due anni fa giocava in Serie C brasiliana, lo Sporting Lisbona l’ha preso come una scommessaAlisson Santos sta svolgendo le visite mediche per diventare un nuovo calciatore del Napoli. La sua è una storia di riscatto ... ilnapolista.it

Alisson Santos, il brasiliano che surfa la vita: ambidestro, in campo è un destabilizzatoreAlisson Santos, dalla C alla Champions, festeggia i gol surfando la vita, chi è il nuovo brasiliano del Napoli (A Bola) ... ilnapolista.it

Inizia l’avventura del nuovo acquisto del Napoli Alisson Santos ha raggiunto Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito #AlissonSantos #sscnapoli - facebook.com facebook

Napoli, Alisson #Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma x.com