Alex Warren scherza sui problemi tecnici riscontrati durante la sua performance ai Grammy Awards 2026

Durante i Grammy Awards 2026, Alex Warren ha dovuto affrontare un imprevisto tecnico che ha rovinato la sua esibizione. Mentre il pubblico si aspettava uno spettacolo, lui ha preso la cosa con ironia, scherzando sui problemi che si sono verificati durante la sua performance alla Crypto. La serata si è fatta più difficile del previsto, ma Warren ha risposto con spontaneità, cercando di rimanere positivo nonostante le difficoltà.

I Grammy Awards 2026 erano un sogno a occhi aperti per Alex Warren, ma la cerimonia si è ben presto trasformata in un incubo a causa dei problemi tecnici che hanno condizionato la sua performance alla Crypto.com Arena di domenica sera. Il cantautore, candidato come Miglior Artista Emergente, ha riscontrato evidenti difficoltà con gli auricolari durante l'esecuzione dal vivo del suo singolo Ordinary, che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Dopo la fine dello show, Warren ha parlato della questione su Instagram con ironia, condividendo un video che mostrava ciò che, a suo dire, stava sentendo durante l'esibizione. "Ai Grammy's un incubo, non capivo niente, cercavo di rimanere concentrato ma sentivo tutto l'eco della mia canzone" ha rivelato il cantante Alex Warren dopo la performance, "solo a me poteva succedere!" In realtà l'esibizione sul palco dei Grammy's è an

