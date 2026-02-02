Aldo Grasso ha ragione | i ‘varisti’ non sanno niente di tv e aggiungo gli manca il sentimento umano

Aldo Grasso non le manda a dire. Il critico televisivo dice che i ‘varisti’, gli addetti al Var, non capiscono nulla di televisione e mancano di sentimento umano. In un’analisi diretta, Grasso critica senza giri di parole chi lavora dietro le quinte delle partite di calcio e sottolinea come spesso manchi empatia e sensibilità nel loro lavoro.

di Carmelo Zaccaria Il critico televisivo Aldo Grasso ha fatto notare come i “varisti”, gli addetti al Var, non capiscano niente di televisione. Ciò significa che pur avendo una buona conoscenza del calcio giocato, in quanto tutti arbitri, non hanno alcuna dimestichezza col mezzo televisivo utilizzato per ispezionare e segnalare eventuali errori o disattenzioni arbitrali. In effetti il monitor a bordo campo non fa altro che proporre sequenze di uno specifico episodio in modo accurato e minuzioso, ma con il difetto di soffermarsi su immagini statiche, parcellizzate, spezzoni di video rielaborati, mini-frame vivisezionati con dettagli riproposti da diverse angolazioni, da cui risulta alquanto discutibile una valutazione assoluta, congrua di quell’azione di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aldo Grasso ha ragione: i ‘varisti’ non sanno niente di tv e, aggiungo, gli manca il sentimento umano Approfondimenti su Aldo Grasso “Task”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Mark Ruffalo Il direttore del Tg1 Chiocci contro Aldo Grasso: «Chi l’ha detto che deve andare in onda sempre alle 20?» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Aldo Grasso Ha ragione Aldo Grasso. C'era una volta la prima serata: ora in tv comanda l’access prime timeC’è stato un tempo in cui il prime time era il cuore pulsante della televisione generalista. Lì si giocavano le sfide più importanti, si concentravano gli investimenti, le grandi produzioni, i picchi ... huffingtonpost.it Adinolfi, Corona e Vannacci: Padiglione Italia, di Aldo Grasso - facebook.com facebook Nell’ambito del programma Olimpiade Culturale le Gallerie d’Italia - Milano presentano la mostra "La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956” a cura di Aldo Grasso. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.